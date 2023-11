لبنان.. العثور على جثتين لمدنيين لقيا مصرعهما بسبب القصف الإسرائيلي على الحدود

ووفقا للوكالة اللبنانية، فإن الشخصين الذين تم العثور على جثتهم هم ربيع الاحمد (20 عاماً) وأمجد المحمد (22 عاماً) من بلدة ‎الوزاني، وتم نقلهم بواسطة سيارات الصليب الاحمر اللبناني وبمواكبة الجيش اللبناني واليونيفيل اليوم.

وأوضحت الوكالة أن أهالي بلدة الوزاني اعترضوا على نقل جثه الشخصين وأنزلوهما من سيارات الصليب الاحمر واخذوهما الى البلدة. وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره استهدفت موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وكان حزب الله اللبناني استهدف أيضا قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة. وأشار الحزب الله بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الاستهداف أوقع اصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي ينفي إسقاط حزب الله طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان لبنان.. حزب الله يستهدف موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية

