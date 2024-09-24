لبنان يعيش في موت ونار ودمار: العاقوري يحذر من الانتحار

قال الكاتب والباحث السياسى جورج العاقورى، لبنان تعيش فى موت ونار و دمار ، وعلينا أن ندرك أنه لا يمكن أن يتحمل لبنان ما يتحمله، وهذه هى الصرخة القائمة منذ 11 شهرا، حين قرر فصيل هو حزب الله فتح جبهة الجنوب خاطفا قرار الحرب والسلم من يد

وأضاف جورج العاقورى، خلال مداخلة من بيروت عبر "سكايب" لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الفاتورة الكبيرة التى يتعرض لها لبنان لا يستطيع الشعب تحملها ولا تستطيع الدولة مجاراتها، كما أن اللبنانيين سلموا أن يكونوا الساحة الوحيدة المستباحة ووحيدين فيما أن العالم العربى كله يدعم القضية الفلسطينية ويقف بجانبها، أما لبنان فعليه أن يدفع الأثمان.

ولفت جورج العاقورى إلى أن لبنان أمام العاصفة وفى واقع خطر ولا يمكن أن يستمر الوضع هكذا، فالمشكلة تكمن أنه على حزب الله أن يدرك خطورة المرحلة والوضع إن استمر بموقفه فهو يأخذ لبنان إلى الانتحار، موضحا أن لبنان مشتعلة وبركة دماء، والمسألة مرتبطة بحزب الله وهو قراره مرتبط بإيران.رئيس الإمارات: جهود مصر وقطر والولايات المتحدة خطوة أولى نحو تحقيق السلامالطامى يقترب من الرحيل عن الاتحاد السكندرىالمدن الأوروبية تتعامل بجدية مع وقف السياحة المفرطة.. إشبيلية تقطع المياه والكهرباء على السائحين..

لبنان جورج العاقوري حزب الله أزمة موت دمار

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