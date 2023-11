لبشرة زجاجية مثل الكوريات.. طبقي ماء الأرز علي بشرتك

ما لم تكن لديك حساسية من الأرز، يقول أطباء الجلد إنه لا يوجد العديد من الآثار الجانبية التي يجب أن تقلقي بشأنها عند استخدام ماء الأرز للبشرة. إذا كانت بشرتك جافة جدًا، فقد لا يكون ماء الأرز هو الخيار الأفضل لأنه قد يكون له آثار تجفيف.

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يترك ماء الأرز شعورًا لزجًا على الجلد. إذا كنت تتطلعين إلى تجنب ذلك، ينصح باستخدام المنتج باعتدال والتأكد من جفافه تمامًا قبل تطبيق المنتجات الأخرى.يتمتع ماء الأرز بأكبر قدر من الفوائد للبشرة باعتباره تونر، وهو مناسب للاستخدام مرة أو مرتين يوميًا بعد التنظيف. للتخلص من أي آثار جفاف والحفاظ على رطوبة بشرتك، من الجيد وضع مصل و/أو مرطب بعد ذلك. بالطبع، كما هو الحال مع معظم منتجات العناية بالبشرة، ستحتاجين إلى البدء باختبار رقعة على منطقة صغيرة من الجلد لتري كيف يتفاعل جلدك.

ولتحضير ماء الأرز بنفسك، انقعي نصف كوب من الأرز في كوبين من الماء واتركيه لمدة 30 إلى 60 دقيقة. بعد تصفيته، يصبح ماء الأرز جاهزًا للاستخدام كتونر. إعلمي أنك ستحتاجين إلى تحضير ماء أرز طازج بانتظام حتى لا يفسد. يمكن أن يتلوث ماء الأرز الموجود بالبكتيريا، مما قد يسبب التهابات الجلد.

إذا لم يكن صنع ماء الأرز بنفسك مناسبًا لك، فتوجهي إلى المتجر وابحثي عن المنتجات التي تحتوي على ماء الأرز أو مستخلص الأرز. بالنسبة للكثيرين، تعد هذه طريقة أسهل ومنخفضة الصيانة لدمج ماء الأرز في روتين العناية اليومي بالبشرة.

لقد كان ماء الأرز للبشرة شائعًا منذ مئات السنين في اليابان وكوريا والصين والثقافات الآسيوية الأخرى، ومن السهل معرفة السبب. قد تساعد الفيتامينات والمعادن وخصائصه المضادة للأكسدة على تهدئة الجلد الملتهب وتحسين الملمس وتفتيح البقع الداكنة، من بين فوائد أخرى محتملة.

