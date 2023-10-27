لا يمكننا حمايتكم.. قوات الاحتلال تحذر وسائل الإعلام الدولية بغزة

وأرسل الجيش الإسرائيلي نصا إلى وكالتي فرانس رويترز، قائلًا: «جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس على امتداد غزة، كما أن حماس تتعمد تنفيذ عمليات عسكرية على مقربة من الصحفيين والمدنيين على حد قوله».

وتابع: « جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف ضرباته المكثفة على أهداف تابعة لحماس قد تصيب مباني محيطة بأضرار وإن صواريخ حماس قد يتم إطلاقها بطريقة خاطئة أيضا فتقتل أشخاصا داخل غزة، وفي ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم، ونحثكم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم».

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