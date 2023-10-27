لا لتصفية القضية الفلسطينية.. إسرائيل تمارس سياسة إرهاب أهل غزة لإفراغ القطاع من سكانه.. مصر تؤكد: سيناء خط أحمر.. مندوب مصر بالأمم المتحدة:لا للتهجير القسرى.. ويؤكد: لا بد من إحياء عملية سلام جادة وحل الدولتين

تمارس إسرائيل أقصى درجات الضغط على الدول العربية خاصة مصر لنجاح مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما رفضته مصر وجميع الدول العربية، وأكدت مصر فى العديد من المحافل الدولية الرفض التام لتوطين الفلسطينيين في سيناء، حيث

اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى الموقف السليم الصحيح برفض تهجير الفلسطينيين، والذى يتماشى مع إرادة الشعب المصري بحيث لا يكون جزءًا من مخطط إسرائيلى ولا يساعد على تفريغ فلسطين من سكانها، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومى المصرى.

وتصمد مصر أمام المخططات الإسرائيلية لتوطين الفلسطينيين فى سيناء، ففى الأمم المتحدة، قال ممثل مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع فى غزة، إنه تم اعتياد تجاهل الشعب الفلسطينى العظيم، والاستهتار بحقوقه، وحقوق شعوب المنطقة، حتى تم الوصول إلى الحضيضوشدد على أن مصر ترفض التهجير القسرى وهذا أمر ليس صعبا، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ألحت مرارا وتكرارا على توفير الحماية الدولية لشعبها القابع تحت الاحتلال منذ عقود، خاصة فى ظل تكرار تجاوزات ميليشيات المستوطنين... headtopics.com

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة فى الأمم المتحدة، أنه لا يوجد أمامكم جميعا إلا توفير الحماية، عسى أن يستقيظ ضمير من يتباكون على حقوق الإنسان، كل إنسان إلا حقوق الإنسان الفلسطينى يتجاهلونها ويديرون ظهورهم لهاوتابع أنه على عكس ما يدعيه مؤيدو قتل النساء والأطفال وفرض التهجير والحصار وغيرهم من أنصار الحرب أنها تهدف لمكافحة الإرهاب واجتثاثه، فالواقع أن الفشل فى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الحرب سيؤدى لا محالة إلى إزكاء نار الإرهاب والدفع بأجيال يافعة بأكملها فى أحضان الفكر المتطرف، كما أن الحقيقة...

وأكد موسى أنّ ازدواجية معايير الدول الغربية فى التعامل مع الأزمة الراهنة أدت إلى فشل مجلس الأمن فى القيام بمهامهوأضاف "موسى"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ازدواجية المعايير هي التي رأيناها في مختلف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والعربية الإسرائيلية، كما أن ازدواجية المعايير سُبة في وجه النظام الدوليوتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجود، مشددًا على أن الفلسطينيين لهم حق وينتظرون من... headtopics.com

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرةمندوب مصر بالأمم المتحدة عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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