لا زيادة في سعر الخبز المدعم والخبز السياحي

الأحد 22/سبتمبر/2024 - 10:53 مأكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الخبز المدعم أسعاره محددة وأي مدخل يزيد من السعر تتحمله الوزارة وبالتالي سعر الخبز المدعم لم يتغير بزيادة سعر أسطوانات الغازوأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه بالنسبة لمخابز العيش السياحي تستعمل “غاز طبيعي” أو “سولار” وفي الحالتين لم يتغير السعر لأن ما تغير هو سعر أنابيب الغاز المنزلية وليس الغاز المنزلي.

وارتفع ثمن أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما زاد سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، كما سيزيد سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه.

ووفقًا لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، تم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا للأسطوانة قبل الزيادة، للأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام. كما تم زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز في مارس 2023 منذ عامًا وتم رفعها إلى 75 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.

خبز مدعوم خباز سياحي غاز بوتاجاز ارتفاع اسعار مطاعم زي الفول

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