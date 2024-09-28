لافروف يرفض دعوات 'بداية جديدة' للعلاقات الدولية ويشدد على رفض الغرب لقيم العولمة

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وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال لافروف في نيويورك:" عن أي تعاون عالمي يمكننا حقًا أن نتحدث عندما يطأ الغرب بأقدامه جميع هذه القيم الثابتة للعولمة، والتي ظل يحدثنا عنها من على هذا المنبر منذ سنوات عديدة ؟" وفي الوقت نفسه، نفى لافروف تمامًا مسؤولية روسيا عن أي مشاكل في عمل مختلف هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وقال:"اللوم في ذلك يقع بالكامل على عاتق الغرب".
روسيا الأمم المتحدة لافروف العولمة العلاقات الدولية
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