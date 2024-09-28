لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: أمل أوكرانيا في هزيمة روسيا لا معنى له

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت أن أمل أوكرانيا في هزيمة روسيا في ساحة المعركة لا معنى له، خاصة وأن موسكو تمتلك أسلحة نووية، مشددا على أن أي جهد من جانب حلف شمال الأطلسي"ناتو" لمواصلة مساعدة كييف سيثبت أنه"مغامرة انتحارية"، مطالبا بتحقيق أممي منصف في أساليب إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتين لديه"خطة تسوية واقعية" وهو مستعد للتفاوض، وألقى باللوم على الغرب في تخريب المحاولات السابقة.

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