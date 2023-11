لافروف: موقف روسيا المبدئي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية

وأطلع لافروف، السفراء العرب على الخطوات التي اتخذتها روسيا في مجلس الأمن الدولي بهدف وقف إراقة الدماء ونقل الوضع إلى القناة السياسية والدبلوماسية. وشدد الجانب الروسي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل تهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام الكاملة، والتأكيد على أنها يجب أن تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مبدأ"الدولتين"، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها في القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن معالتنمية: خط ساخن وأرقام للإبلاغ عن التعديات على الأراضي والبناء المخالفغزة: 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب نفاد...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: لافروف: موقف روسيا المبدئى ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة وفتح ممرات إنسانيةأكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، موقف روسيا المبدئى الداعم لوقف عاجل لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، واحترام القانون الإنسانى الدولى، وفتح الممرات الإنسانية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: وزير خارجية النرويج: يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوريوزير خارجية النرويج يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: وزير خارجية النرويج: يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوريوزير خارجية النرويج يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: السعودية وروسيا تؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوريالسعودية وروسيا تؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: إسرائيل: نفكر في هدنة إنسانية لبضع ساعات ولكن لن نسمح بوقف إطلاق النار على غزةأعلن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل تفكر في هدنة إنسانية في غزة لبضع ساعات ولكن هذا لا يعني وقف إطلاق النار.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: بدون وقف إطلاق النار.. إسرائيل تعلن استعدادها لهدنة إنسانية في غزةأفادت وسائل إعلام غربية، بأن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية للقتال في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕