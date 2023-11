لافروف: موقف روسيا المبدئى ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة وفتح ممرات إنسانية

جاء ذلك خلال لقاء لافروف برؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية المعتمدين في موسكو وممثل عن جامعة الدول العربية، وذلك وفقا لبيان عن وزارة الخارجية الروسية، أوردته قناة (روسيا اليوم). وأطلع لافروف، السفراء العرب على الخطوات التي اتخذتها روسيا في مجلس الأمن الدولي بهدف وقف إراقة الدماء ونقل الوضع إلى القناة السياسية والدبلوماسية.وشدد الجانب الروسي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل تهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام الكاملة ، والتأكيد على أنها يجب أن تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مبدأ "الدولتين"، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها في القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون العرب عن امتنانهم لجهود روسيا الرامية إلى تهدئة الوضع بسرعة في منطقة النزاع وتقديم المساعدة الإنسانية لسكان قطاع غزة ، والتأكيد على عدم قبول تسييس العمل بشأن هذه القضية في مجلس الأمن الدولي والموقف الصدامي الذي اتخذه عدد من الدول الغربية بشأن هذه القضية.وأكد السفراء ضرورة حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المفاوضات، مشددين على ضرورة تشكيل آلية وساطة جماعية مع الدور القيادي لدول الشرق الأوسط.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: السعودية وروسيا تؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوريالسعودية وروسيا تؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: وزير خارجية النرويج: يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوريوزير خارجية النرويج يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: وزير خارجية النرويج: يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوريوزير خارجية النرويج يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: إسرائيل: نفكر في هدنة إنسانية لبضع ساعات ولكن لن نسمح بوقف إطلاق النار على غزةأعلن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل تفكر في هدنة إنسانية في غزة لبضع ساعات ولكن هذا لا يعني وقف إطلاق النار.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: بدون وقف إطلاق النار.. إسرائيل تعلن استعدادها لهدنة إنسانية في غزةأفادت وسائل إعلام غربية، بأن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية للقتال في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: أحمد موسى: الغرب لا يريد وقف الحرب في غزة (فيديو)كشف الإعلامي أحمد موسى، موقف دول العالم من وقف إطلاق النار في قطاع غزة في الوقت الحالي في ظل المحاولات المستمرة من الجانب العربي.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕