لافروف: أمل أوكرانيا في هزيمة روسيا لا معنى له، وطالب بتحقيق أممي مُنصف في أساليب إسرائيل والولايات المتحدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس السبت، أن أمل أوكرانيا في هزيمة روسيا في ساحة المعركة لا معنى له، خاصة وأن موسكو تمتلك أسلحة نووية، مشددًا على أن أي جهد من جانب حلف شمال الأطلسي" ناتو " لمواصلة مساعدة كييف سيثبت أنه"مغامرة انتحارية"، مطالبًا بتحقيق أممي مُنصف في أساليب إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتين لديه"خطة تسوية واقعية" وهو مستعد للتفاوض، وألقى باللوم على الغرب في تخريب المحاولات السابقة. واتهم الغرب"بتدمير نموذج العولمة الذي خلقوه بأنفسهم بشكل مطرد"، محذرا من أن مناطق أخرى من العالم كانت تشكل تحالفاتها الخاصة، داعيا أوروبا وآسيا بالكامل للانضمام إلى"مساحة أوراسية واحدة" منفصلة عن نفوذ واشنطن.
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