لافروف يدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ليتوقف التصعيد في لبنان

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحدد التزامات إسرائيل و حزب الله بوقف ال تصعيد ، واتخاذ إجراءات صارمة ضد منتهكيه.

وقال لافروف - حسب ما ذكرته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "إننا ننطلق باستمرار للحاجة إلى التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على التزامات إسرائيل بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، وسحب قواتها المسلحة من جنوب لبنان وإنهاء احتلال الأراضي اللبنانية، والتزامات حزب الله". وأضاف: "لقد صدر الأمر حرفيا اليوم بقصف بيروت"، داعيا الجانبين إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنع المزيد من إراقة الدماء ويهيئ الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية".

وتابع لافروف: "مجلس الأمن ليس مجرد منصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحا.. إنه أيضا الهيئة الرئيسية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وهي هيئة لديها عدد من الأدوات التي أثبتت جدواها عبر الزمن لتنفيذ قراراتها"، لافتا إلى أنه: "يجب اتخاذ إجراءات قاسية ضد منتهكي قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي بدونها ستظل قراراتنا حبرا على ورق".

ووفقا للوزير، يحتاج أعضاء مجلس الأمن إلى وضع مصالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي فوق الحسابات السياسية الضيقة التي تخدم مصالح شخصية لشخصيات فردية والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..

لبنان إسرائيل حزب الله مجلس الأمن الدولي تصعيد

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

لافروف: منتهكو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشأن لبنان يجب أن يواجهوا إجراءات صارمةدعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحدد التزامات إسرائيل وحزب الله بوقف التصعيد، واتخاذ إجراءات صارمة ضد منتهكيه.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

مجلس الأمن يعقد اجتماعا الجمعة بشأن تفجيرات البيجر في لبنانمجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الجمعة المقبل بشأن الهجمات السيبرانية واسعة النطاق في لبنان.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في لبنان.. اليوميعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع المتصاعدة في لبنان

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

مجلس الأمن الدولي يحذر من التصعيد في لبنانحذر مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، من التصعيد في لبنان عقب تفجيرات أجهزة الاتصال والغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

'اليونيفيل': نحذر من التصاعد الكبير للقتال عبر الخط الأزرقدعت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) إلى خفض التصعيد في لبنان .

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن: نريد تنفيذ خطط لوقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيلقال ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن إننا نريد تنفيذ خطط سياسية لوقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، ونعمل بلا كلل مع حلفائنا لتهدئة التصعيد في المنطقة، وآن الأوان للتصرف بهدوء

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »