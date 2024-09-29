لافتروف: أمل أوكرانيا في هزيمة روسيا لا معنى له، ونقصد بتحقيق أممي منصف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام الجمعية العامة لل أمم المتحدة أن أمل أوكرانيا في هزيمة روسيا في ساحة المعركة لا معنى له، خاصة وأن موسكو تمتلك أسلحة نووية، مشددًا على أن أي جهد من جانب حلف شمال الأطلسي " ناتو " لمواصلة مساعدة كييف سيثبت أنه "مغامرة انتحارية"، مطالبًا بتحقيق أممي مُنصف في أساليب إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتين لديه "خطة تسوية واقعية" وهو مستعد للتفاوض، وألقى باللوم على الغرب في تخريب المحاولات السابقة. واتهم الغرب "بتدمير نموذج العولمة الذي خلقوه بأنفسهم بشكل مطرد"، محذرا من أن مناطق أخرى من العالم كانت
روسيا أوكرانيا ناتو أمم المتحدة سيرجي لافروف
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