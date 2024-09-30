لاعب كرة سابق يتهم مجموعة بالنصب والتشهير بعد انتشار خبر أعمال سحر داخل مقابر الخليفة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنشر البوابة نيوز تفاصيل محضر الشرطة المحرر من اللاعب مؤمن زكريا ، في واقعة العثور علي أعمال سحر داخل إحدى ال مقابر بمنطقة الخليفة .

حيث حضر لديوان قسم شرطة الخليفة المواطن / مؤمن زكريا، لاعب كرة سابق بالنادي الاهلي ) والذي أفاد بانتشار فيديوهات وأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي مضمونها بتعرضه لأعمال سحر ودفنها بمنطقة مقابر الإمام الشافعي أمام إحدي الجبانات المزعوم ملكيتها لعائلة لاعب الكرة الأسبق وقيام هؤلاء الاشخاص كلا من تربي تلك المقابر وأقاربه بنقل أخبار كاذبةوالتشهير به واختلاق واقعه للنصب عليه وابتزازه.اسمي / مؤمن زكريا عباس الضوي مواليد ۱۹۸۸) لاعب كرة سابق بالنادي الاهلي ) ومقيم بمصر الجديدة.ج / اللي حصل أن أنا اكتشفت انتشار أخبار كاذبة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشان قيام عدد من الاشخاص باستخراج ) عمل من داخل المقابر امام حوش الكائن بمقابر الامام الشافعي دائرة قسم الخليفة وزعمهم بابطال تلك العمل وترويج اخبار كاذبة عني والتشهير بغرض النصب علي وابتزازي .

٢ / محمد عمر عزب ابراهيم ومقيم ٥ شارع صبحي الطحاوي الامام الشافعي الخليفة، أمنية كسبان مصطفي السيد ومقيمه ٥ شارع صبحي الطحاوي الامام الشافعي الخليفة.س / ما قصدك من بلاغك ؟اقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم في ساعته وتاريخه وللنيابة.

سحر مقابر الخليفة مؤمن زكريا النصب

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