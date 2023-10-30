لاعب المصرى السابق يوجه رسالة من تحت أنقاض غزة بعد 20 يوماً من قطع الاتصال

السابق، متابعيه عبر إنستجرام، بعد غيابه عن الظهور لمدة 20 يوماً بسبب قطع الاتصال عن قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وكتب لاعب المصري السابق، "أشكركم جميعاً على رسائلكم وتضامنكم وتعاطفكم، وأعتذر عن عدم الرد لعدم توفر أى شبكة إنترنت أو وسيلة تواصل لمدة 20 يوماً متتالياً، وفى هذه الأثناء وجدت شبكة ويحتمل قطعها فى أى لحظة.. من تحت الركام ومن بين الأنقاض، نحن هنا ومازلنا على قيد الحياة وللحلم بقية، عاشت غزة حرة أبية".ولعب محمد ماجد فى صفوف النادي المصري حتى الموسم الماضي، حيث كان اللاعب قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل أن ينهي تعاقده رسمياً مع المصري.

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