لاعب من بني سويف يحصد 6 ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديرية الشباب بفوز ابن المحافظة محمد عبد المنعم، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال لحصوله على 6 ميداليات ذهبية، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية والأفريقية في لعبة رفع الأثقال «ناشئين، شباب، كبار»، المقامة حاليا بمجمع الصالات في استاد القاهرة، والتي تُقام خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وأثنى المحافظ على الأداء المشرف لابن بني سويف، وحصده ميداليات ذهبية في لعبة، متمنيا له مزيد من الإنجازات ولوطننا مصر، مهنئًا أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب، وفي مقدمتهم الكابتن إبراهيم أحمد إبراهيم مسؤول لعبة رفع الأثقال بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، ومدير المشروع الكابتن إيمان حسين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالوزارة والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب.

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