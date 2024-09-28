لاعب الزمالك يلتحق بعمرة بعد تتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي

، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال توجهه من الرياض إلى مكة المكرمة ، مرتدياً زي الإحرام، استعداداً لأداء مناسك العمرة بعد تتويج فريقه بكأسوتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، في نهائي كأس السوبر الأفريقى، على استاد المملكة أرينا فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحصد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مدار تاريخه 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأفريقي جاءت على النحو التالي .في يوم 16 يناير 1994 توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب النادي الأهلى بهدف أحرزه أيمن منصور فى المباراة التى أٌقيمت بجنوب أفريقيا فى جوهانسبرج. وسارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، عندما كانت كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلمها على حدود منطقة الجزاء، وصوب أيمن منصور صاروخاً على يسار أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلى آنذاك، الذى لم يستطع التصدى لها.

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