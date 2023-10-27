لازم يحترف.. رئيس إنبي يرفض رحيل محمد حمدي عن الفريق

قال أيمن الشريعي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"محمد حمدي مش هيلعب في نادي في مصر إلا نادي إنبي" .

وأضاف:"محمد حمدي هيحترف ونموذج معين ولازم يطلع برا ويحترف، عشان النوادي اللي برا في أوروبا أو في البرتغال يعرفوا ان في نادي في مصر اسمه إنبي بيطلع هذه النماذج".

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