لائحة قانون المعاشات تحدد ضوابط الاشتراك فى نظام المكافأة

وتنص المادة 128، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليـه وبمراعـاة مقتضيات الأمن القومى، تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصى لنظام المكافأة لكل مـؤمن عليه تُودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليا لحساب المكافأة، ويتكون الحـساب الشخصى المشار إليه من الآتى:1 - الاشتراكات التى تم تحصيلها فعليا لحـساب المكافـأة سـواء عـن مـدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الاشتراك التى يحصل عنهـا اشتراكات مكافأة .3 - عائد استثمار أموال هذا الحساب .

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: مزايا لتيسير إجراءات تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة وتقنين أوضاعهاحدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: مزايا لتيسير إجراءات تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تعرف عليهاحدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: مزايا لتيسير إجراءات تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة.. اعرفهاحدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: معاينة المنشأة الصناعية خلال 90 يومًا من تاريخ تلقى الترخيص بالإخطارتضمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، حزمة من الحوافز والتيسيرات بشأن نظام الترخيص بالإخطار، حيث ألزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: تعرف على اشتراطات الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشاملألزم قانون نظام التأمين الصحي الشامل، ربط قاعدة البيانات الخاصة بالتشريع بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: التأمينات: صرف المعاشات المستحقة لشهر نوفمبر 2023 صباح اليومساعات قليلة وتبدأ عمليات صرف المعاشات المستحقة صباح اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر 2023 لأكثر من ١١مليون مواطن من أصحاب المعاشات

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕