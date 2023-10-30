لإنشاء خرائط طبوغرافية رقمية.. محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية للمساحة

ووقع البروتوكول من جانب الهيئة المهندس خالد أمين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة نهى عبد اللطيف مديرعام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
أزهرية الإسكندرية: معهد أبي العزائم يحصد المركز الأول في كرة اليد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يحث الطلاب على الاشتراك في مسابقة"نحلة التهجي" وأوضح اللواء محمد الشريف أن البروتوكول يأتي في إطار المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية والحيز العمراني المعتمد وما يتطلبه من إعداد المخططات التفصيلية للمدينة، وإعداد الخرائط الرقمية المدعمة بنظم المعلومات الجغرافية، تنفيذًا لخطة المحافظة نحو التنمية العمرانية.
وثمن محافظ الإسكندرية التعاون المثمر والدائم ما بين محافظة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للمساحة والذي يقرب من 18 عام منذ عام 2005، لافتا أنه سبق وتم اعتماد بروتوكولات تعاون مع هيئة المساحة عام 2005 وعام 2018. headtopics.com
كما أشاد المحافظ بدور الهيئة في مجال الرفع المساحي للمشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة لخدمة المواطنين.
مصر عناوين
«الصناعات الهندسية» توقع بروتوكول تعاون مع غرفة تركيةوقعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بمدينة بورصة التركية، ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة. اقرأ أكثر ⮕