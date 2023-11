لأول مرة بالشرق الأوسط.. منصة لأرشفة الأشعة والتقارير الطبية في المستشفيات

وأضاف «عبدالغفار» أن هذا البروتوكول، يساهم في إتاحة البيانات للأطباء لتشخيص الأمراض «عن بعد»، واتخاذ القرارات الطبية السليمة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتسهيل تبادل المعلومات الطبية وبما يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وبدوره قال الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة ورئيس المؤتمر، إنه إلى جانب دور المنصة في إتاحة البيانات لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرارات الطبية بشأن الحالات المرضية، فإن البيانات المتاحة ستساهم في رسم خريطة صحية للمواطنين المصريين في مختلف المحافظات، مما يساعد متخذي القرار في تحديد الأولويات فيما يخص احتياجات المستشفيات وتوفيرها.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة للأشعة، والدكتور طارق الدياسطي رئيس الجمعية المصرية للأشعة، والدكتورة سهام فوزي مدير عام الإدارة العامة للأشعة، والدكتور طارق بدر مدير إدارة الأشعة، إلى جانب المهندس أحمد العقر رئيس مجلس إدارة الشركة.الصحة تحذر الأمهات: جلسات البخار للأطفال يجب أن تتم تحت إشراف طبي (فيديو)الصين: نجري اتصالات مكثفة لمساعدة رعايانا على مغادرة غزة في أقرب وقت

