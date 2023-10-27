لأول مرة بميناء بورسعيد السياحى.. وصول السفينة RESILLIENT LADY على متنها 3387 سائحا.. محافظ بورسعيد يتبادل الدروع مع طاقم السفينة.. والسياح يلتقطون صور تذكارية مع تمثال"مصر أم الدنيا".. فيديو وصور، ولكن ما يضاف إلى هذا المشهد السابق هو العدد الكبير من السياح الموجودين في شوارع وميادين المحافظة وخاصة ساحة مصر التي تضم تمثال" أم الدنيا".

فى إطار حركة تنشيط السياحة البحرية التى تشهدها موانئ المنطقة الاقتصادية وجاهزيتها لاستقبال السفن السياحية، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال ميناء بورسعيد السياحي لأول مرة السفينة السياحية العملاقة RESILLIENT LADY "ريزليانت ليدى" التى ترفع علم الباهاما قادمة من اليونان وعلى متنها 2326 سائح و 1061 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، وسيتم تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة، على أن تغادر السفينة...

لأول مرة.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية RESILLIENT LADYأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي استقبل لأول مرة السفينة RESILLIENT LADY وعلى متنها 3387 سائحًا من مختلف الجنسيات. اقرأ أكثر ⮕

لأول مرة السفينة 'RESILLIENT LADY' ترسو بميناء بورسعيد السياحي |صورأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الإقتصادية لأول مرة السفينة السياحية العملاقة RESILLIENT LADY 'ريزليانت ليدي' التى ترفع علم الباهاما. اقرأ أكثر ⮕

ميناء بورسعيد يستقبل 3150 سائحا على متن سفينة ريزليانت ليدى|شاهداستقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الإقتصادية لأول مرة السفينة السياحية العملاقة RESILLIENT LADY ريزليانت ليدى التى ترفع اقرأ أكثر ⮕

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل الباخرة السياحية Resilient ladyاستقبل ميناء بورسعيد السياحي السفينة السياحية "Resilient lady" التي ترفع علم باهامس، وعلى متنها 1250 بحارا و1900 راكب من جنسيات مختلفة اقرأ أكثر ⮕

بالصور.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 3150 سائحااستقبل ميناء بورسعيد السياحي، صباح اليوم الخميس، السفينة السياحية Resilient lady التي ترفع علم باهامس، وعلى متنها 1250 بحارة و1900 راكب بإجمالي 3150 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد. اقرأ أكثر ⮕

ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية Resilient lady وعلى متنها 1900 سائح.. صوراستقبل ميناء بورسعيد السياحي اليوم، السفينة السياحية Resilient lady التي ترفع علم باهامس وعلى متنها 1250 بحارة و1900 راكب من جنسيات مختلفة اقرأ أكثر ⮕