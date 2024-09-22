كيندال جينر تبرز شعرها الأشقر الجديد في عرض بوتيغا فينيتا

استعرضت كيندال جينر شعرها الأشقر الجديد أثناء حضورها عرض أزياء بوتيغا فينيتا النسائية خلال أسبوع ال موضة في ميلانو أمس السبت.

تميز فستان كيندال بتصميم رقبة عالية، مما أبرز تسريحة شعرها البلاتينية القصيرة، وأضفت كيندال لمسة من الإكسسوارات، اختارت حقيبة جلدية سوداء بسيطة وأقراط ذهبية عريضة. كما حضرت النجمة الهوليودية جوليان مور، التي ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية سترة جلدية باللون العنابي الداكن مع بنطلون بني من نفس اللون. بأسلوب بوتيغا النموذجي، ارتدت جوليانا أقراطًا ذهبية كبيرة الحجم، وأضفت إلى طولها بضعة سنتيمترات إضافية من خلال ارتداء حذاء بكعب عالٍ باللون الأبيض.

كيندال جينر بوتيغا فينيتا أزياء موضة ميلانو

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



alwafdportal / 🏆 10. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

ديبو.. عرض مسلسل محمد أنور الجديد بهذا الموعدينتظر الفنان محمد أنور، عرض مسلسله الجديد ديبو وذلك يوم 13 سبتمبر .

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

التفاصيل الكاملة لمسلسل 'ديبو' بطولة محمد أنور قبل عرضهينتظر الجمهور عرض المسلسل الجديد ديبو للفنان الكوميدي محمد أنور،والذي يواصل تصوير مشاهده في العمل للإنتهاء منها لأنه من المقرر عرضه يوم 13 سبتمبر الجاري على أحدى المنصات الإلكترونية.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

أمير عيد يغنى ألبوم روكسى خلال حفل كايروكى فى مهرجان العلمين الجديدةغنى النجم أمير عيد، خلال حفل كايروكى المقام حاليا فى مهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو أرينا أغانى ألبومه الجديد روكسى، وتم عرض على الشاشة الفيديو كليب..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

نجوى كرم تتألق بنيو لوك وتثير دهشة شرطة الموضة بخسارة ملحوظة في الوزنخطفت النجمة نجوى كرم الأنظار بفضل تغيير جريء في أحدث إطلالتها، فقد أطلت النجمة اللبنانية بنيو لوك جديد يتمثل في شعر أشقر لامع، وهو تحول جذري عن لون شعرها الداكن المعتاد.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

إسعاد يونس تنتظر عرض مسلسل «تيتا زوزو» في سبتمبر الجاريتنتظر الفنانة إسعاد يونس، إنطلاق عرض مسلسلها الجديد &171;تيتا زوزو&187;، المكون من 30 حلقة، والذي يبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

بدء عرض مسرحية 'دكان الأحلام' الليلة بمهرجان العلمين الجديدةيبدأ، اليوم الجمعة، عرض مسرحية 'دكان الأحلام'، خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »