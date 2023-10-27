كيف حاولت جوجل الضغط على الاتحاد الأوروبى لمنع أبل من تطوير محرك بحث خاص بها؟

العديد من الأسرار حول احتكار جوجل للبحث على الإنترنت، حيث أنفق محرك البحث العملاق مليارات الدولارات، ودفع لشركة أبل حوالي 18 مليار دولار في عام 2021، لتظل محرك البحث الافتراضي في Safari على أجهزة Mac وiPads وiPhones، لكن المال لم يكن فقط لذلك، بل كان لمنع أبل من تطوير محرك البحث الخاص بها.

وكانت محرك البحث العملاق قلقة بشأن ميزة Spotlight من أبل منذ البداية، في عرض تقديمي داخلي في عام 2014 ، توقعت جوجل أن نظام التشغيل الجديد لشركة أبل ، iOS 8 ، سيؤثر على إيراداتها بشكل سلبي.وكانت جوجل قلقة من أن أبل كانت تتجاوز محرك بحثها في عام 2014 بسبب قدرة Safari على اقتراح مواقع الويب للمستخدمين مباشرةً، وفي عام 2016، جددت أبل اتفاقيتها لاستخدام بحث جوجل دون توسيع اقتراحات Siri لتوجيه حركة المرور.

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