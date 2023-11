كيف علق الحلفاوي على متابع تحدث عن صفقة موديست بعد الخسارة من صنداونز؟

ولعب الأهلي مباراة الإياب أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي باستاد القاهرة الدولي، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي مباراة الذهاب فاز صنداونز على الأهلي بهدف دون رد، ليتأهل الفريق الجنوب أفريقي للمباراة النهائية لملاقاة فريق الوداد المغربي. وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول. خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور. الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا. ما دفعناش حاجة في موديست.

