كيف نجحت الدولة فى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بأهم 5 مدن بشمال سيناء؟

نجحت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية في تنفيذ خطة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في مصر بشكل عام وفي سيناء بشكل خاص، حيث تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تطوير شبكات نقل الكهرباء بأهم 5 مدن بشمال سيناء وهم العريش، بئر العبد، رمانة، الشيخ زويد، رفح، ويشمل حوالى 51 مركز وقرية لتطوير مستوى الخدمة لاهالى سيناء وهى كالآتى2- وضع الجهد على 2 محول بمحطة محولات أسمنت العريش 2 جهد 66/11 ك.ف

3- وضع الجهد على 3 محول بمحطة محولات شرق بورسعيد جهد 66/22 ك.ف و3 محول بمحطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف5- تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لزوم فتح الخط الكهربائى بالوظة / رمانه جهد 66 ك0ف ) دخول / خروج ( على محطة محولات شرق بورسعيد الجديدة جهد 66/22 ك.ف ) ملك الغير7- تم تنفيذ عدد 2 دائرة كابلات جهد 220 ك0ف قطاع 1 × 1600 مم2 لربط محطتى محولالت شرم الشيخ جهد 220 ك0ف8- توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.

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