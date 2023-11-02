كيف تظهر حبك لرسول الله.. وما حدود الحب لآل بيته؟..علي جمعة يوضح

وتابع علي جمعة: قد أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بحب آل بيته والتمسك بهم، ووصانا بهم - عليهم السلام أجمعين - في كثير من أحاديثه الشريفة، نذكر منها قوله صلي الله عليه وسلم : « أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربى فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين؛ أولهما : كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ». فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال : «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي».
وشدد عضو هيئة كبار العلماء: فنحن نحب الله حبًا كبيرًا، وبحبنا لله أحببنا رسوله صلي الله عليه وسلم الذي كان نافذة الخير التي رحم الله العالمين بها، وبحبنا لرسوله صلي الله عليه وسلم أحببنا آل بيته الكرام الذين أوصى بهم صلي الله عليه وسلم وعظمت فضائلهم وزادت محاسنهم.
في حب سيدنا النبي.. «المسك فاح» بصوت المنشد الإذاعي إسلام السرساوي |فيديو علي جمعة: القدس مهد النبوات ومبعث الرسل وصلى فيها النبي بجميع الأنبياء فموقع محبة أهل بيت رسـول الله من كل أعماق قلب المسلم، وهو مظهر حب رسول الله صلي الله عليه وسلم فبحبه أحببتهم، كما أن محبة النبي صلي الله عليه وسلم هي مظهر محبة الله، فبحب الله أحببت كل خير، فالكل في جهة واحدة وسائل توصل للمقصود والله يُفهمنا مراده.
واختتم قائلا: المغالاة لا تكون في المحبة، وإنما تكون في الاعتقاد، فطالما أن المسلم سليم الاعتقاد، فلا حرج عليه في المحبة لرسول الله صلي الله عليه وسلم وأهل بيته، فنحن نعتقد أنه لا إله الله، وأن سيدنا محمد هو رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأن الأنبياء معصومون، وغير الأنبياء من العترة الطاهرة والصحابة الكرام ليسوا بمعصومين وإنما هم محفوظون بحفظ الله للصالحين، ويجوز شرعًا وقوعهم في الآثام والكبائر، ولكن يحفظهم الله بحفظه.
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