كيف عزل 'دعم إسرائيل' واشنطن دبلوماسيا؟.. جارديان: 12 دولة فقط تؤيدهما فى معارضة اقتراح فى الأمم المتحدة يدعو للهدنة.. ومجلس العلاقات الخارجية يؤكد: تنامى مشاعر العداء تجاه أمريكا فى العالمين العربى والإسلامى

كيف عزل "دعم إسرائيل" واشنطن دبلوماسيا؟.. جارديان: 12 دولة فقط تؤيدهما فى معارضة اقتراح فى الأمم المتحدة يدعو للهدنة..

وعندما تم طرح التعديل الكندى الذى ينص على تسمية الفصائل ووصف الأسرى المحتجزين كرهائن للتصويت، فازت كندا والولايات المتحدة بالتصويت بأغلبية 88 صوتًا مقابل 55 صوتًا، مع امتناع 23 صوتًا. وقد أيدت جميع دول الاتحاد الأوروبى السبعة والعشرين والمملكة المتحدة هذا التعديل. لكن التصويت فى الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن الأصغر التابع للأمم المتحدة، يتطلب أغلبية الثلثين، مما يعنى سقوط التعديل الكندي.

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