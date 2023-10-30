كيف سقط تاجر عملة في كمين 'الحسناء والمشاغبين الخمسة' بالوراق؟

كتب - محمد شعبان: كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي تفاصيل اختطاف شاب على يد 5 أشخاص بالوراق. تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الوراق بورود بلاغ من (محامي، نجار) أنه حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك الثاني قيادة (عامل) بدائرة القسم لشراء قطع غيار سيارة، فوجئوا بانحراف سيارة ملاكي أمامهم.

تحريات العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم، توصلت إلى أن 5 أشخاص وسيدة لأحدهم معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة، كما أمكن تحديد مكان تواجد المجني عليه بشقة "ملك أحد المتهمين" بمدينة العبور محافظة القليوبية. بتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد طارق ومعاونيه الرائد هشام موسى والرائد أحمد ماهر من ضبطهم وتحرير المجني عليه، واعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالنصب على ثلاثة منهم.

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