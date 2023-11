كيف تفاعل نجوم الفن مع أنجلينا جولي لإدانة الجرائم الإسرائيلية في غزة؟

وجاءت ردود فعل النجوم على بيان أنجلينا جولي، كالتالي، حيث كتبت الفنانة درة:"شكرًا لك أنجلينا جولي لكونك صوتًا لمن لا صوت لهم، شكرًا لك على قول الحقيقة حول هذه الإبادة الجماعية".بينما كتبت إنجي كيوان:"شكرا لك". وكتبت جميلة عوض:"شكرا لك أنجلينا". وكتبت كارمن سليمان:"شكرا لك أنجلينا جولي".

فيما كتبت ناهد السباعي:"شكرا لتسليط الضوء على الحقيقة". وكتبت مريم الخشت:"شكرًا لك على التحدث واختيار تسليط الضوء على هذا الواقع الفظيع الذي يحدث منذ أكثر من 70 عامًا.. العالم يستيقظ أخيرًا.. شكرًا لكونك جزءًا من ذلك".، نشرت صورا للخراب والدمار الذي ألحقته قوات الإحتلال بقطاع غزة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام"، وعلقت:"هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه..

وتابعت:"40 % من القتلى أطفال أبرياء، عائلات بأكملها تُقتل، وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".

وأضافت:"ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".تواصل تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان"Mary" وهو فيلم ينتمي لنوعية السير الذاتية ويسرد حياة المغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس ومن المتوقع عرض الفيلم تجاريًا بحلول عام 2024.

