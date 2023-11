كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأمراض؟

القدرة على التنبؤ بالأمراض من خلال تحليل البيانات الطبية بطرق لا يمكن للبشر القيام بها، ما يسمح باكتشاف الأنماط والعلاقات التي قد لا تكون مرئية للعين البشرية.

وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها التنبؤ بالأمراض. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الصور الطبية، مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي، للبحث عن علامات المرض.I was especially surprised at the ability of AIs to detect early Type 2 diabetes in patients through voice analysis!اكتشف عدد من العلماء في الولايات المتحدة طريقة تسمح برصد الإصابة بداء السكري لدى المرضى وذلك من خلال الاستماع إلى بعض العبارات عبر الهاتف الذكي.

يأتي ذلك من خلال نموذج للذكاء الاصطناعي يستطيع تشخيص المصاب عبر تفحص من 6 إلى 10 ثوان من الصوت المسموع. وعلى الرغم من أن هذا البحث لا يزال أوليًا، لكن إذا أكدت دراسات أخرى هذه النتيجة، فسيكون لدى الأطباء طريقة جديدة وغير مكلفة لفحص المرض الذي يؤثر على ملايين الأمريكيين.قد تكون روبوتات الدردشة الشهيرة التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGoogle Bard قادرة قريبًا على جمع البيانات من مصادر مختلفة والسماح للمرضى بمعرفة الأطباء والمستشفيات التي قد توفر أعلى فرص النجاح لعلاج مرضهم. headtopics.com

وبطبيعة الحال، لن تكون مثل هذه التوصيات جيدة إلا بقدر موثوقية البيانات الأساسية المتعلقة بمعدلات بقاء المرضى على قيد الحياة أو معدلات المضاعفات التي يرصدها الأطباء مع مرضاهم.لكن بشكل عام، يمكن أن تكون هذه الميزة تطورًا جيدًا وأملا يشجع الأطباء والمستشفيات للإفصاح عن معدلات النجاح ومعدلات المضاعفات بطريقة شفافة قدر الإمكان.وركز المجال الثالث حسبما ذكرت “فوربس”، على إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالنتائج الصحية وتحديدا معدلات الوفيات نتيجة الأمراض .

