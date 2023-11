كيف تطلب من الله قضاء حاجتك؟.. مواطن و9 كلمات لاترد

وأضاف: إذن الدعاء أمرٌ مهم، لكن رأينا كثيرًا من الناس كأنه لم يعلم أنه العبادة أو مخ العبادة؛ فترك كثيرًا من الدعاء، الدعاء في ذاته عبادة استجاب الله أو لم يستجب، فادع ربك، ولا تتعجل يقول رسول الله ﷺ: «إن الله يستجيب للعبد ما لم يتعجل» فقالوا: وما عجلته يا رسول الله؟ قال: «يقول: دعوت الله فلم يستجب لي» فيدع الدعاء، وكأن هذا أمرٌ قد سرى فينا فتركنا الدعاء، وكأننا نُلزم الله بالإجابة، فتحول الدعاء منا إلى طلب، بل إلى فرض رأي، والله سبحانه وتعالى لا يفرض أحدٌ عليه رأيا، وإذا...

هل الدعاء على اليهود حرام؟ ما حكم جعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء؟..

ويروى عن الحجاج بن يوسفٍ الثقفي وكان جبارًا في الأرض، سفاكًا للدماء، والله لا يحب سفك الدماء، ولا يحب التجبّر في الأرض، لكن هذا الرجل وفّقه الله من ناحيةٍ أخرى أن يُتم القرآن كل أسبوع فسبّع القرآن، وقرأ حصته يوميًا، كان يقرأ القرآن مرة كل أسبوع، أربع مرات في الشهر، وفّقه الله في هذا، لكنه جبّار سفّاك للدماء، حتى تحدّث الناس أن الله لا يغفر للحجاج؛ فسمع بهذا فناجى ربه، وكأنه يعرف كيف يكلم ربه فقال: (يا رب إن الناس يقولون: إنك لا تغفر للحجاج، اللهم اغفر لي) انظر كيف يخاطب ربه، إنه لا ييأس من رحمة...

دعاء قضاء الحوائج المستحيلة مستجابلا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، وأعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: ياسمين الخيام: 'قدّمت أسماء الله الحسنى بناءً على وصية الراحلة شادية'أشارت الحاجة ياسمين الخيام أن أغنية 'سلام الله يا طه'، من كلمات عبد السلام محمد وألحان د.جمال سلامة، وتمنت من الله أن تختتم حياتها وأن تدفن بجوار سيدنا رسول الله.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: الانتخابات الرئاسية.. اعرف موقفك و9 فئات محرومة من التصويتالانتخابات الرئاسية اعرف موقفك و9 فئات محرومة من التصويت | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: هلا رشدي: المقاطعة يعني فاصل ونعود.. لكن مفيش عودة بمشيئة اللهوجهت الفنانة هلا رشدي كلمات تحفيزية لكل من اتخذ قراره بمقاطعة المنتجات التي تدعم اسرائيل.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: حصل على الجنسية المصرية بسبب أغنية ..اليوم عيد ميلاد وديع الصافيمن أجمل الأغاني وأشهرها أغنية ' عظيمة يا مصر ' وهي من الأغاني الوطنية المصرية، من كلمات أحمد علام

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: جنات تنتهى من تسجيل أغنية رومانسية جديدة بتوقيع محمد عبد المنعمانتهت المطربة جنات من تسجيل أحدث أغانيها الرومانسية بعنوان ' بشتكيلك ' كلمات أحمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس كما أنها تتعاون مع الملحن محمد عبد المنعم في عدد من الأغانى

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أعظم 4 كلمات تغفر ذنوبك كلها وتقربك من الله .. رددها الأنبياء من قبلقال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، إن هناك 4 أدعية تغفر الذنوب قالهم سيدنا النبي وسيدنا آدم ويونس وموسى.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕