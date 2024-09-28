كيف أدار حسن نصر الله حزب الله في 30 سنة؟تعقيدات أمنية وضيافة كريمة.. كيف وصف عمرو موسى أجواء لقاءاته ب حسن نصر الله ؟تفاصيل القبض على طبيبين بتهمة التحرش بالمريضات في الأقصر: أحدهما استبعد إداريا بسبب بلاغ سابقعلاقة عاطفية مع زوجة خاله..
وأكد أن الجامعة تضع دائمًا نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سُبل الدعم والرعاية، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلاب على النجاح والتفوق.
يذكر أن العام الدراسي الجديد 2024/2025، سيبدأ غدًا الأحد، وذلك لمدة 14 أسبوعًا بالنسبة للفصل الدراسي الأول، وفقًا للجدول الزمني الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات.
حسن نصر الله حزب الله الأمن السياسة عمرو موسى
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
جارديان: إعلان إسرائيل اغتيال زعيم حزب الله التصعيد الأكثر خطورة منذ عامقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مزاعم إسرائيل بأنها اغتالت زعيم حزب الله حسن نصر الله في ضربة ضخمة على مقر تحت الأرض في الضاحية الجنوبية لبيروت تشكل التصعيد الأكثر إثارة للقلق..
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »