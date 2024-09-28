كيف أدار حسن نصر الله حزب الله في 30 سنة؟

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وأكد أن الجامعة تضع دائمًا نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سُبل الدعم والرعاية، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلاب على النجاح والتفوق.

يذكر أن العام الدراسي الجديد 2024/2025، سيبدأ غدًا الأحد، وذلك لمدة 14 أسبوعًا بالنسبة للفصل الدراسي الأول، وفقًا للجدول الزمني الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات.

حسن نصر الله حزب الله الأمن السياسة عمرو موسى

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