كيربي: قدمنا لـ إسرائيل خبراتنا فى حرب المدن التي تعلمناها بالعراق وأفغانستان

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم السبت، إن إسرائيل"كانت ممتنة" للدروس التي تعلمتها من الولايات المتحدة أثناء غزوها العراق وأفغانستان، في عدوان الأولى المستمر على قطاع غزة.

وأضاف كيربي أن"الكثير من الأمريكيين في القطاع انتقلوا إلى جنوب غزة وينتظرون الخروج ونفترض أنهم يريدون جميعا المغادرة". مئات الحفر.. صور بالأقمار الصناعية لقطاع غزة بعد الاجتياح الإسرائيلي مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة وتابع:"إسرائيل كانت تشن غارات داخل غزة وتحاول استهداف إرهابيي حماس"، حسب زعمه، مضيفًا أن"رد إسرائيل كان سريعا وحاسما ولم تقف مكتوفة الأيدي خلال الأسبوعين الماضيين".

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