كول بالمر يسجل رباعية تاريخية لتشيلسي ضد برايتون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قاد كول بالمر فريقه تشيلسي للفوز على ضيفه برايتون برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

بدأ برايتون المباراة بقوة، وتقدم بهدف مبكر عن طريق جورجينيو روتر في الدقيقة السابعة، لكن بالمر رد بقوة، وسجل 3 أهداف متتالية في الدقائق 21 و28 و31، قبل أن يقلص كارلوس كوماه الفارق للضيوف بهدف ثان في الدقيقة 34. كما سجل كول بالمر نفس عدد الهاتريك، الذي سجله المهاجم ديدييه دروجبا نجم البلوز السابق في البريميرليج بقميص النادي اللندني ، وذلك بعدما خاض بالمر 39 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

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