كولر يطمئن اللاعبين الشباب فى الأهلى بشأن مستقبلهم مع الفريق

وكشف الإتحاد الأفريقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قائمة المدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023، والتي يتصدرها مارسيل كولر مدرب الأهلي ووليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، وأليو سيسيه مدرب السنغال، وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائرى.

