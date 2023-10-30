كولر يقرر إعادة أكرم توفيق لتشكيل الأهلى الأساسى أمام صن داونز

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إعادة أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق للظهور فى التشكيل الأساسى بداية من مواجهة صن داونز المقبلة، فى إياب نصف نهائى دوري السوبر الأفريقى.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء بعد غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي. للمشاركة مع الأهلى بعد غياب 309 أيام عن الملاعب حينما حل بديلا لمحمد هانى فى مباراة صن داونز بذهاب نصف نهائى دوري السوبر الافريقى، وذلك لأول مرة منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى في 24 ديسمبر 2022 أي مايعادل 309 يوماً.

وينوى كولر اشراك أكرم توفيق فى مركز الظهير الايمن منذ بداية المباراة للإستفادة من قدراته الفنية والبدنية فى الجبهة اليمنى لاسيما بعد ظهور محمد هانى بمستوى متراجع خلال لقاء الذهاب الذى خسره الأهلى بهدف دون رد. headtopics.com

ويصنف أكرم توفيق باعتباره أحد أهم المواهب في كرة القدم المصرية، كما أنه بات من الأعمدة الأساسية في منتخب مصر رفقة روي فيتوريا.وخلال كأس أمم أفريقيا 2022 تعرض أكرم توفيق لإصابة الرباط الصليبي في مباراة نيجيريا الافتتاحية لدور المجموعات، وبعد غياب قارب على التسعة أشهر، سجل عودته وسرعان ما عاد أساسيا لتشكيلة الأهلي.

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