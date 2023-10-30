كولر يشيد بهذا الثنائى فى الأهلى رغم الخسارة من صن داونز

، على الإشادة بالثنائى الأجنبى بيرسى تاو ورضا سليم لاعبى الفريق، رغم خسارة المارد الأحمر من صن داونز بهدف دون رد فى ذهاب نصف نهائى دوري السوبر الأفريقى.

واختص كولر ثنائى الأهلى الأجنبى بالإشادة عقب المباراة، مشدداً على تقديره الكامل لجهودهم طوال المباراة لتسجيل هدف يعزز فرص المارد الأحمر فى بلوغ المباراة النهائية لدوري السوبر الأفريقى للمرة الأولى فى التاريخ.

ولم يكن الأهلي فى أفضل حالاته أمام بطل جنوب أفريقيا وفشل فى إنهاء "عقدة" صن داونز بعدم السقوط فى جنوب أفريقيا، وظهر أكثر من لاعب بعيدين عن مستواهم تماماً وفى مقدمتهم، مروان عطية وأفشة ورامي ربيعة ومحمد هاني. headtopics.com

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن دوانز فى الثامنة مساء بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي. قدم الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى اللقاء الذى جمعهما عصر الأحد، باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، سجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز فى الدقيقة 53 ، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائى البطولة فى مباراة الإياب.

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب. وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية. headtopics.com

تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.بينما تخطي صن داونز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.

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