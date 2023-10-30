كولر يستقر على الدفع بـ'ياسر إبراهيم' أمام صن داونز

وجلس ياسر إبراهيم على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب أمام بطل جنوب أفريقيا، وشارك الثنائي محمد عبد المنعم ورامى ربيعة في التشكيل الأساسي، ليقرر المدرب السويسري عودة اللاعب لتدعيم خط الدفاع في المواجهة المرتقبة بحثاً عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية بالدوري الأفريقي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز في الثامنة مساء بعد غد الأربعاء بإستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي. وقدم الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في اللقاء الذى جمعهما عصر الأحد، بإستاد لوفتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، سجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز في الدقيقة 53 ، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائي البطولة في مباراة الإياب.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجي التونسي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد في المغرب. تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 في دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة. headtopics.com

بينما تخطي صن داونز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في أنجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.

كولر يقرر الدفع بـ ياسر إبراهيم أساسيًا أمام صن داونز في الدوري الإفريقيقرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الدفع بياسر إبراهيم أساسيا أمام صن داونز في إياب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕

ياسر إبراهيم يعود لتدعيم دفاع الأهلى فى مباراة صن داونز بفرمان كولراستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة ياسر إبراهيم مدافع الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة صن داونز. اقرأ أكثر ⮕

قرار جديد لـ كولر بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهة صن داونزقرار جديد لـ كولر بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهة صن داونز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

كولر يستقر على جناح الأهلي الأيسر أمام صن داونزحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، موقفه من المفاضلة بين حسين الشحات والمغربي رضا سليم في مركز الجناح الأيسر، للمشاركة في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي. اقرأ أكثر ⮕

كولر يفاضل بين ثنائي الأهلي للمشاركة أمام صن داونزحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، المفاضلة في الخط الخلفي بين رامي ربيعة وياسر إبراهيم، للمشاركة في التشكيل الأساسي للأحمر أمام ماميلودي صن داونز. اقرأ أكثر ⮕

كولر يدفع بـ رضا سليم فى تشكيل الأهلي أمام صن داونز غداًاستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالمغربى رضا سليم فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بمباراة صن داونز. اقرأ أكثر ⮕