كولر يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل مواجهة صن داونز

وخاض الأهلي مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد لوفتوس، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وعقد كولر اجتماعًا مطولًا مع جهازه المعاون عقب الوصول إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، للتحضير للمباراة. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابًا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.ملخص أخبار الزمالك اليوم.. هزيمة للقدم وفوز في السلة وابتعاد صفقة الأهلي من القلعة البيضاء

وصعد صن داونز بعد فوزه على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023عاجل -"انقلب السحر على الساحر".. headtopics.com

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أول مران للأهلى فى جنوب أفريقيا.. كولر يحاضر اللاعبين.. تدريبات للحراس.. وفقرة بدنيةعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب جامعة بريتوريا قبل انطلاق المران الأول في جنوب إفريقيا. اقرأ أكثر ⮕

كولر يحاضر اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي بملعب جامعة بريتورياعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب جامعة بريتوريا قبل انطلاق المرا اقرأ أكثر ⮕