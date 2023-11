كوكتيل ممنوعات .. قرار عاجل ضد سيدة حولت شقتها لمصنع مخدرات بالقاهرة

وكانت قد حولت سيدة شقتها بمدينة الشروق لمصنع مواد مخدرة ،حيث تم مداهمة شقتها وعثر بداخلها علي كميات مختلفة من المواد المخدرة تم ضبط المتهمة والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط سيدة مقيمة بالشروق حال تواجدها بالشقة محل سكنها وبحوزتها كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،500كيلو جــــرام وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الأيس وكمية من التبغ الخام وزنت 4 كيلو جــــرام "المستخدم فى التصنيع" ومبلغ مالى وهاتف محمول به محفظة إلكترونية تحتوى على مبلغ مالى وأدوات التصنيع .

وإعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائها والأدوات لتصنيع مادة الإستروكس المخدر فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

