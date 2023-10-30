كوريا الجنوبية تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب كضيف شرف

وذكرت وكالة الأنباء الكورية"يونهاب" اليوم الاثنين ، أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها كوريا كضيف شرف في معرض للكتاب مقام في منطقة الشرق الأوسط .. مشيرة إلى أنه من التوقع أن يستعرض جناح كوريا الجنوبية تحت شعار"خيال بلا حدود" برامج ثقافية متنوعة، تشمل جلسة حوارية وجلسات لتقديم الأدب الكوري والمحتوى الكوري للجمهور بمشاركة كتاب كوريين في مختلف المجالات، مثل الكتب المصورة والعلوم الإنسانية والعلوم والويبتون وروايات الويب.

على صعيد متصل ، أطلقت الشيخة بدور القاسمي مؤسسة مبادرة"ببلش هير" PublisHer (منصة عالمية تسعى للنهوض بالمرأة في عالم النشر) ، جوائز"ببلش هير" للتميّز تقديراً لمحترفات النشر المتميّزات اللواتي أحدثن فرقاً إيجابياً ملموساً في صناعة الكتاب.

جاء ذلك خلال فعاليات"مؤتمر الناشرين" في الشارقة الذي يسبق انعقاد"معرض الشارقة الدولي للكتاب" حيث أكدت أن الجوائز جزء لا يتجزأ من مهمة"ببلش هير" للاحتفاء بالناشرات وتمكينهن ومساعدتهن على الارتقاء إلى مناصب قيادية. headtopics.com

ونقلت وكالة أنباء الإمارات وام عن الشيخة بدور القاسمي قولها"من خلال تجربتي أؤمن أن النساء قادرات على تشكيل مجموعات لدعم بعضهن البعض بعكس المفاهيم المسبقة المغلوطة التي تفيد خلاف ذلك، وتعد جوائز (ببلش هير) للتميّز امتداداً لهذا الدعم لأننا نهدف من خلالها إلى الاحتفاء بالنساء اللواتي نجحن بشق الطريق والتقدم إلى الأمام من خلال مرونتهن وإبداعهن ورؤيتهن ورفع مستواهن وتشجيعهن".

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