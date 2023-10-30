كوبرى الفردان الجديد يعيد خدمة القطارات لسيناء من جديد.. اعرف التفاصيل

من إنشاء خط الفردان / بئر العبد بسيناء، وذلك لإعادة حركة القطارات مرة أخرى لسيناء بعد توقف دام سنوات، ومن المقرر أن يعمل الخط خلال أيام قليلةوتم إنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد بإجمالى أطوال حوالى 275 كم، حيث يجرى إعادة تأهيل وتطوير الخط من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم ومن بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كمكما يتم تنفيذ أعمال تطوير بمحطة بئر العبد حيث تم تسوية وتمهيد الجسر القديم بداية من المحطة فى اتجاه الفردان...

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

نصيحة مهمة من السيسي لـ طلاب المدارس الفنية (اعرف التفاصيل)نصيحة مهمة من السيسي لـ طلاب المدارس الفنية (اعرف التفاصيل).. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نصيحة مهمة لطلاب المدارس الفنية، بضرورة ممارسة الرياضة جانب الدراسة، مؤكدا أهمية الرياضة لصحة الطلاب والحرص على ممارستها بشكل يومي ومستمر. اقرأ أكثر ⮕

كرم جبر: حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير لسيناء.. والعقلية الإسرائيلية جبانةكرم جبر حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير لسيناء والعقلية الإسرائيلية جبانة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قرار جديد من التموين لتداول المعادن الثمينة والتصدير.. اعرف التفاصيلوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 149 لسنة 2023 بأن يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى ممارسة الأعمال التجارية أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة اقرأ أكثر ⮕

صحيفة «ذا هيل» الأمريكية: مصر لن تكون جزءًا من أي حل يقضي بنقل الفلسطينيين لسيناءأكدت صحيفة 'ذا هيل' الأمريكية أن مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من أي حل يقضي بنقل الفلسطينيين إلى سيناء. اقرأ أكثر ⮕

اعرف مقدار ذكائك: اعرف المرآة السحرية من بين المرايا الثلاثة في الصورةخلال بوابة الفجر الإلكترونية وخدماتها المتنوعة المقدمة للجمهور في مصر والعالم العربي، نلتزم بنشر روح الفكاهة والترفيه بين الناس، ونشر البهجة والسعادة، لذا يمكنك متابعتنا لنشر كل ما هو جديد وممتع. اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة في «صحة القليوبية».. اعرف التفاصيل والشروطأعلنت مديرية الشئون الصحية في القليوبية، برئاسة الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة بديوان عام المديرية في إدارتي الملاريا والشئون القانونية؛ اعتبارا من غد الثلاثاء حتى 14 نوفمبر المقبل، ولمدة 15 يوما. اقرأ أكثر ⮕