كواليس اليوم الأول للأهلي فى بريتوريا قبل مواجهة صن داونز.. فيديو

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب جامعة بريتوريا قبل انطلاق المران الأول في جنوب أفريقيا.وخاض الأهلي مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد لوفتوس، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

وعقد كولر اجتماعًا مطولًا مع جهازه المعاون عقب الوصول إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، للتحضير للمباراة. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابًا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.وصعد صن داونز بعد فوزه على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

الدوري الإفريقي.. الأهلي يختتم مرانه الأول في بريتوريا استعدادًا لمباراة صن داونزاختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا، الذي أقيم على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة. اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة صن داونز ببطولة الدوري الإفريقيخاص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا، الذي أقيم على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة. اقرأ أكثر ⮕

الأهلي ينهي مرانه الأول في جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونزاختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا، الذي أقيم على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة. اقرأ أكثر ⮕

موعد مباراة الأهلى وصن دوانز فى نصف نهائى دورى السوبر الأفريقىيخوض الأهلى مرانه الأول اليوم في جنوب أفريقيا على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمباراة صن داونز التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي. اقرأ أكثر ⮕

'جماهيره مرعوبة'.. ميدو يكشف ما فعله مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهليجماهيره مرعوبة ميدو يكشف ما فعله مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قبل مواجهة الأهلي.. تعرف على 10 معلومات عن صن داونز الجنوب أفريقييحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفاً على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، وذلك لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى. اقرأ أكثر ⮕