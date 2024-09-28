كواليس ما حدث في معسكر الفريق قبل مباراة السوبر الأفريقي وكيف علم أنه سيلعب المباراة رغم أن محمد صبحي كان الأقرب لحصد اللقب.

وأضاف: "محمد صبحي تعرض لإصابة في التدريب، ومن وقتها علمت أنني سألعب، وبعد العودة إلى الفندق أبلغوني بأنني سألعب ليلة المباراة، والتصدي للركلة الحرة من وسام أبو علي منحني ثقة كبيرة، خاصة أن وسام يسدد بطريقة رائعة والتسديدة أدخلتني أجواء المباراة سريعا". وتابع: "شعرنا أن المباراة قد تذهب في اتجاه ثان بعد احتساب ركلة الجزاء، وقد يكون البعض أكد لهم أن اللعبة ركلة جزاء، وحصلت على تعليمات لمعرفة المسددين ولكن ركلة الجزاء تعتمد على حالة اللاعب والقرار في لحظتها، وإمام عاشور تحدث مع وسام وشعرت بأنه سيغير من طريقة تسديده، وقرر أن يأخذ قرارا جديدا في التسديد".

وأردف: الجميع كان يعلم أهمية المباراة، وهو ما جعل اللاعبين يكون لديهم رغبة في العودة إلى المباراة ويكون لنا الأفضلية والرغبة أن نفوز بالمباراة أكثر من الأهلي بسبب الأحداث التي وقعت قبل المباراة، وكان لدي ثقة في الله وزملائي بقدرتنا على العودة ولدينا خبراتنا تسهلنا من العودة، خاصة أن النتيجة كانت تقدم الأهلي بهدف وحيد".

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