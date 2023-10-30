كندة علوش عن 'الاحتلال الإسرائيلي': ورم خبيث نمى في جسم غير جسمه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجهت الفنانة السورية كندة علوش رسالة شديدة اللهجة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع الأحداث الجارية في قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد العديد من الشعب الفلسطيني.

وكتبت كندة عبر حسابها الرسمي بموقع"إكس":"لا يمكن تشبيه إسرائيل بأي شيء غير السرطان.. ورم خبيث نمى في جسم غير جسمه وجلب السقم لكل أعضاء هذا الجسم". وتابعت:"سرطان لن يشفى البدن منه إلا باستئصاله أو بالقضاء عليه نهائيًا، لا يمكن التعايش معه ولا يمكن الوثوق به داء وبلاء وشر مطلق لا أمل للشفاء منه إلا بزواله".

وأعربت الفنانة كندة علوش دائمًا عن استيائها الشديد تجاه ما يحدث في الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، ونددت حول تعمد الإعلام الغربي بالتضليل وتصدير أخبار مغلوطة من أجل دعم دولة إسرائيل المحتلة. headtopics.com

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