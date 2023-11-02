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كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.. فيديو

youm71 min.

أجابت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمى على أبرز الأسئلة الشائعة بالنسبة لتصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية.

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YOUM7

قالت الهيئة إن الانتخابات خارج مصر ستكون بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

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