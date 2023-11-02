كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.. فيديو

قالت الهيئة إن الانتخابات خارج مصر ستكون بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.
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