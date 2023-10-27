كل ما تريد معرفته عن التقديم على عداد الكهرباء الكودي

تعد عدادات الكهرباء الكودية من اهم المرافق المتوفر وجودها بكل مكان سواء كان شقة سكنية أو وحدة تجارية وغيرها، ويبحث الكثير عن معرفة خطوات التقديم على العدادات الكودية، فقد حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض الأوراق والخطوات لتركيب عداد كهربائى كودى عبر المنصة الإلكترونية لخدمات المواطنين، وهي كالآتي: • تجهيز عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو الجارية المراد تركيب عداد كهرباء له.• تقديم إيصال مياه أو تليفون أو غاز صادر عن الوحدة أو العقار.العالم ينتفض لنصرة غزة..

تظهر أمام المواطن الصفحة التي يمكن من خلالها إدخال رقم المحمول وكلمة المرور الخاصة بحسابه على المنصة. - ثم تظهر الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب إدخالها والخاصة ببيانات الوحدة السكنية والعداد، ليتم إدخال جميع البيانات المطلوبة للتقديم ثم الضغط على تسجيل ليتم تقديم الطلب.وأوضحت الشركة، أن المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي تمشل ما يلي:3- صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.متابعة استهلاكك من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد

- معرفة الاستهلاك أولًا بأول حيث يمكن متابعة استهلاكك من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح ما تبقى من الرصيد الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي الاستخدامات اليومية، ومن ثم ترشيد الإنفاق بحسب الميزانية التي تخصصها لبند الكهرباء، مع إرسال رسالة إنذار قبل نفاد الرصيد لضمان استمرار الخدمة.- متابعتك للاستهلاك باستمرار سيجعلك يقظًا للعوامل التي تزيد من استهلاكك أنت وأفراد أسرتك، وهذا لن يقلل استهلاكك فحسب لكن أيضًا سيوفر مبالغ كبيرة جدًا من الكهرباء. headtopics.com

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