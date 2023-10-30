كل ما تريد معرفته عن أول اجتماع لمجلس إدارة الزمالك

تنتظر أعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادى الزمالك، عقد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب أول اجتماع رسمى، بعد النجاح فى انتخابات القلعة البيضاء التى أقيمت يوم 20 أكتوبر. برئاسة حسين لبيب أول اجتماع رسمى اليوم، الاثنين، وذلك بعدما حدد له مواعيد سابقة ولكن لم يتم عقد الاجتماع لظروف خاصة بالأعضاء.ج..

العمل، كل فى اختصاصه، وعلى رأسهم محمد طارق المكلف بتطوير قطاع الناشئين، قام تجهيز خطة ممنهجة عن كافة احتياجات القطاع، وطريقة إعادة الهيكلة من جديد، حتى يتم النهوض بالقطاع والعمل على الاستفادة بالناشئين، سواء بالاعتماد عليهم لتدعيم صفوف الفريق الأول فى المستقبل، أو التمكن من إعداد لاعبين مميزين يتم تحقيق مكاسب مادية نظير دخولهم فى صفقات مع أندية أخرى.

بعد استخدامها في اجتياح غزة.. كل ما تريد معرفته عن جرافة 'تيدي بير'بعد استخدامها في اجتياح غزة.. كل ما تريد معرفته عن جرافة تيدي بير كل ما تريد معرفته عن جرافات تيدي بير اقرأ أكثر ⮕

كل ما تريد معرفته عن البورصة العقارية أول سوق لشراء حصص بالشقق والمحلاتتعتزم الحكومة، إطلاق البورصة العقارية خلال الفترة القريبة المقبلة، لتمكين المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها.. اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة.. ويعلن تعيين المتحدث الرسميالزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة ويعلن تعيين المتحدث الرسمي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة.. ويعلن تعيين المتحدث الرسميالزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة ويعلن تعيين المتحدث الرسمي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عروض بنده اليومية.. خصومات 50% لفترة محدودة اليوم 29-10-2023تنشر بوابة الفجر الالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن عروض وخصومات هايبر بنده السعودي اليوم 29 اكتوبر، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعو لحظة بلحظة. اقرأ أكثر ⮕

كل ما تريد معرفته عن مسلسل 'بقينا اتنين'يواصل الثنائي شريف منير ورانيا يوسف تصوير مسلسلهما الجديد 'بقينا اتنين' الذي كان يحمل في البداية اسم 'قائمة الأماني'، ومن المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل ضمن أعمال موسم الشتاء. اقرأ أكثر ⮕