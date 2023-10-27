كل الطرق تؤدي للمرمى الأبيض.. إنبي يرسخ العقدة الخماسية على الزمالك

في مذكراته لرجاء النقاش.. نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرجيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها في غزة هذه الليلةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:14 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:15 م
أمام إنبي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز. ليرفع إنبي رصيده إلى النقطة السابعة في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، في حين بقى الزمالك في المركز الرابع برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحسبما أشار موقع"ترانسفير ماركت" المتخصص في احصاءات الأندية، فإن الزمالك التقى مع إنبي في 42 مباراة من قبل، حقق الفريق الأبيض الفوز في معظم المباريات حيث وصلت انتصاراته لـ20 مباراة، في حين تلقى 9 هزائم، وحسمت نتيجة التعادل 11 لقاءً. headtopics.com
كما تعتبر هذه المباراة الخامسة على التوالي للزمالك التي لم يعرف فيها طريق الانتصارات أمام إنبي ليرسخ عقدة قد يتطلع الفريق الأبيض لحلها في الدور الثاني من البطولة المحلية. ففي أخر 5 مباريات في بطولة الدوري المصري وكأس الرابطة بين الزمالك وإنبي، تلقى الفريق الأبيض 3 هزائم، وحسمت نتيجة التعادل مباراتين.